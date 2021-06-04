Путин назвал две актуальные проблемы в России

Фото: Администрация президента РФ

В настоящее время наиболее актуальными проблемами в России являются рынок труда и инфляция. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, рынок труда в РФ необходимо восстановить до 4,7 процента.

— У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7 процента, как было до пандемии, а сейчас 5,2 процента. И вторая — инфляция, — заявил президент.

Глава государства выразил надежду, что инфляция в 2021 году понизится до пяти процентов. Он напомнил, что в настоящее время уровень инфляции в России составляет 5,8 процента, пишет РИА Новости.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.

Ранее Путин призвал продлить льготную ипотеку на год, повысив ставку до 7 процентов. Глава государства также поручил запустить программу поддержки молодежной занятости в России.

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