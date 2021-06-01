Путин назвал многодетные семьи основой будущего России

Фото: Администрация президента РФ

Многодетные семьи являются продолжением истории России и основой ее будущего. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Обращаясь на онлайн-встрече к многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава», глава государства отметил, что они вдохновляют своим примером других.

— Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье было много детей. Среди моих близких друзей тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей, — это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России поздравил в День защиты детей многодетные семьи, награжденные орденами «Родительская слава».

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