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Владимир Путин поздравил семьи, награжденные орденом «Родительская слава»
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин поздравил семьи, награжденные орденом «Родительская слава»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил в День защиты детей многодетные семьи, награжденные орденами «Родительская слава». Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 1 июня.

— Мы по хорошей традиции чествуем сегодня семьи, удостоенные орденов Родительской славы. Первого июня, в Международный день защиты детей, — сказал глава государства.

Он поздравил с этим праздником всех россиян. Владимир Путин отметил, что самое необходимое и нужное для каждого ребенка — это любовь родителей. Детям нужна семья, в которой есть взаимопонимание и уважение друг к другу, добавил президент.

Орден «Родительская слава» был учрежден в России 13 лет назад. Его обладателями становятся родители, в семьях которых воспитываются семь и более детей.

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