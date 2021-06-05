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Производство нового препарата от коронавируса началось в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Производство нового препарата от коронавируса началось в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Производство иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших от коронавируса началось в России. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 5 июня.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил применением препарата «КОВИД-глобулин» от коронавирусной инфекции, основу которого составляет плазма крови перенесших COVID-19 пациентов.

— В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин, это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, — сказал Михаил Мурашко.

По его словам, препарат является наиболее приоритетным по сравнению с самой плазмой, передает РИА Новости.

Министр отметил, что монотерапия при лечении коронавируса не всегда дает полный эффект, поэтому медики часто выбирают комбинированное лечение. На сегодняшний день появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусным лекарством, добавил Михаил Мурашко.

Ранее министр рассказал, что в стране планируется упростить ряд мероприятий для вакцинированных от коронавируса.

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