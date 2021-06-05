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Бразильский регулятор разрешил ввоз в страну вакцины «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бразильский регулятор разрешил ввоз в страну вакцины «Спутник V»

Юлия Курганова

Здоровье

Бразильский фармрегулятор одобрил ограниченный импорт российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и ее применение в стране.

Разрешения на импорт препарата добивались губернаторы шести бразильских штатов, Межрегиональный консорциум развития государства и местная лаборатория Uniao Quimica, которая уже производит российскую вакцину.

Среди условий, которые специалисты выдвинули для поставок «Спутника V» в Бразилию, — отправка вакцин только с производственных предприятий, которые проверены регулятором, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова напомнила, что российская вакцина «Спутник V» занимает среди аналогов второе место в мире. Ее одобрили уже в 70 странах, где проживает около 40 процентов населения мира.

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Бразилия«Спутник V»российская вакцина
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