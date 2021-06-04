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Путин и Фернандес дали старт производству вакцины «Спутник V» в Аргентине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Путин и Фернандес дали старт производству вакцины «Спутник V» в Аргентине

Анастасия Волоснова

Здоровье

В Аргентине началось производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Старт производству дали президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес в пятницу, 4 июня, по видеосвязи.

Лидеры двух стран дали старт производству «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, 4 июня Путин и президент Сербии Александр Вучич запустили производство «Спутника V» в Белграде.

В апреле президент южноамериканской страны назвал сотрудничество с РФ «большой возможностью для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке».

Аргентина планирует выпускать порядка 4–5 миллионов доз российской вакцины. Объемы производства должны достигнуть 500 миллионов доз в год, передает РИА Новости.

Ранее в ходе ПМЭФ Путин заявил, что политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны. Глава государства также поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в России.

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Читайте также: Путин: Политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны

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