Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

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В Сербии началось производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Страт производству дали президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 4 июня.

Лидеры двух стран присутствовали на расфасовке, которая является первой фазой производства, по видеосвязи. Вакцину будут создавать в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде.

— Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии, — сообщил Вучич на русском языке.

Сербия была одной из первых стран, где начали применять российский препарат, отметила директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович. Кроме того, Сербия стала первой страной, где открылось производство «Спутника V», передает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны. Глава государства также поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в России.

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