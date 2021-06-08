Тест на антитела после прививки «ЭпиВакКороной» можно сдать в частных лабораториях

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— Для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной» требуется использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины, — пояснили в ведомстве.

В настоящее время сделать тест можно в лаборатории «Хеликс». В ближайшее время к проекту планируют подключиться центры «Гемотест» и «Ситилаб», так как сеть коммерческих лабораторий будут расширять.

В Роспотребнадзоре уточнили, что оценивать иммунитет необходимо только через 42 дня после первой вакцинации.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва».

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