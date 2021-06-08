Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва»

Анастасия Волоснова

Город

Почти 20 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва». Бесплатно вакцинироваться в столичных павильонах можно при наличии паспорта и полиса ОМС.

В павильонах «Здоровая Москва» также можно пройти комплексное обследование. Врачи помогут москвичам проверить легкие, сердце, щитовидную железу и другие органы. Кроме того, в павильонах можно сдать на анализ кровь, измерить давление, сделать УЗИ молочных желез и провести другие исследования.

По показаниям в столичных павильонах здоровья можно сделать ультразвуковую диагностику щитовидной железы, брахиоцефальных артерий, спирометрию, биоимпедансометрию и другие процедуры.

Результаты анализов и проверок будут доступны в электронной медкарте. В настоящее время к программе присоединились более 155 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали почти на 17 миллионов рублей за несданный COVID-тест.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин допустил введение мер поддержки для привлечения москвичей к вакцинации

коронавируспандемиявакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте