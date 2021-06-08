Почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва»

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Почти 20 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва». Бесплатно вакцинироваться в столичных павильонах можно при наличии паспорта и полиса ОМС.

В павильонах «Здоровая Москва» также можно пройти комплексное обследование. Врачи помогут москвичам проверить легкие, сердце, щитовидную железу и другие органы. Кроме того, в павильонах можно сдать на анализ кровь, измерить давление, сделать УЗИ молочных желез и провести другие исследования.

По показаниям в столичных павильонах здоровья можно сделать ультразвуковую диагностику щитовидной железы, брахиоцефальных артерий, спирометрию, биоимпедансометрию и другие процедуры.

Результаты анализов и проверок будут доступны в электронной медкарте. В настоящее время к программе присоединились более 155 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали почти на 17 миллионов рублей за несданный COVID-тест.

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