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Москвичам предложили зарядиться энергией в «садах здоровья»
Фото: Элина Масимова, Вечерняя Москва

Москвичам предложили зарядиться энергией в «садах здоровья»

Анастасия Колоскова

Город

Провести день в гармонии с природой и зарядиться энергией москвичи могут в «садах здоровья», которые созданы в столичных заповедниках и заказниках. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, три «сада здоровья» появились в прошлом году в столице в Бирюлевском дендропарке, в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и в ландшафтном заказнике «Тропаревский». На всех территориях есть зоны для воркаута и занятий дыхательной гимнастикой цигун, а также места для мастер-классов, детские площадки, беседки для отдыха и прогулочные маршруты.

— И главное — в садах растут пряно-ароматические травы и деревья и кустарники с фитонцидными свойствами. Фитонциды — образуемые растениями биологически активные вещества, способные подавлять болезнетворные организмы, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на территориях «садов здоровья» установлены таблички Брайля для слабовидящих посетителей.

Ранее москвичам рассказали, как будут работать городские пляжи.

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