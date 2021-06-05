Москвичам предложили зарядиться энергией в «садах здоровья»

Фото: Элина Масимова, Вечерняя Москва

Провести день в гармонии с природой и зарядиться энергией москвичи могут в «садах здоровья», которые созданы в столичных заповедниках и заказниках. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, три «сада здоровья» появились в прошлом году в столице в Бирюлевском дендропарке, в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и в ландшафтном заказнике «Тропаревский». На всех территориях есть зоны для воркаута и занятий дыхательной гимнастикой цигун, а также места для мастер-классов, детские площадки, беседки для отдыха и прогулочные маршруты.

— И главное — в садах растут пряно-ароматические травы и деревья и кустарники с фитонцидными свойствами. Фитонциды — образуемые растениями биологически активные вещества, способные подавлять болезнетворные организмы, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на территориях «садов здоровья» установлены таблички Брайля для слабовидящих посетителей.

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