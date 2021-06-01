Море по карману: сколько будет стоить пляжный отдых за границей и в пределах России

Фото: Pixabay

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых туров с вылетом в июне. «Вечерка» узнала у экспертов, где можно отдохнуть в первый месяц лета, и в какую цену обойдется отпуск.

Минимальная стоимость десятидневного тура на двоих с перелетом из Москвы на три черноморских курорта — Крым, Сочи и Анапу — с датами вылета 10–16 мая составляет 26–31,9 тысячи рублей. Об этом сказано в отчете АТОР.

— Учтите сразу: таких вариантов на самом деле очень мало, и их моментально разбирают, — поясняет директор турагентства Ирина Бродникова. — Второй момент: за эти деньги вы, скорее всего, отдохнете либо в гостевом доме, либо в от-еле, больше напоминающем советскую турбазу: старая мебель, тонкие стены, вы слышите все, что говорят соседи. Третье: эти туры учитывают стоимость перелета и трансфера, но обычно не учитывают стоимость питания. В лучшем случае вас ждет завтрак.

Абхазия в связи с серьезно возросшим спросом в середине июня стоит дороже российских курортов. Так, если в конце мая — начале июня тур на 10 ночей сюда можно было купить за 29,1 тысячи рублей с перелетом на двоих, то на вылеты 10–16 июня цена такого турпакета — от 39,9 тысячи. Самое дешевое пляжное направление в середине июня, судя по цене продажи туров сейчас, — это ОАЭ. При этом наиболее доступный тур в Дубай с заездом в период 10–16 июня на 10 ночей на двоих с перелетом и завтраками в отеле две звезды можно купить за 82,4 тысячи рублей на двоих.

Цены на пляжную Грецию пока выглядят вполне сносно — 90 тысяч на двоих, но они «виртуальны», поскольку вопрос расширения программы перелетов российских авиакомпаний на курорты этой страны по-прежнему висит в воздухе.

Если говорить о более реальных направлениях, то в Европе самая низкая цена будет на Кипре. Это 111,9 тысячи рублей на двоих за 10 ночей в отеле две звезды с завтраками. Следом идет Хорватия, где цены на десятидневные туры с перелетом стартуют от 120,8 тысячи рублей на двоих.

Карибская пляжная экзотика с заездом в середине июня минимально стоит 150–160 тысяч рублей за десятидневный тур.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

Чтобы сэкономить на туре, нужно воспользоваться программой кешбэка на отдых в России. Если вы отдыхаете в период до 30 июня — получится минус 20 процентов от стоимости. Но тур нужно брать через оператора или официально, с чеком, оплачивать отель. Еще 20 процентов может дать покупка тура через оператора: он всегда предлагает более низкую цену, чем если вы поедете дикарями. Оценивайте стоимость дороги.

Покупая дешевый тур, всегда смотрите отзывы. Причем для объективности всегда на разных сайтах. Ведь бывают такие отели, что отпуск просто будет испорчен. Пятый момент: старайтесь бронировать заранее.

Если вы решитесь в июне брать тур на июнь, то обязательно переплатите, и немало. Куда логичнее брать на июль, август или сентябрь — так значительно больше шансов сэкономить. И чем глубже бронирование, тем экономия больше.

Читайте также: Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 10 июня