Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 10 июня

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня 2021 года. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 31 мая.

Россияне вновь смогут летать в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Кроме того, РФ возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет сможет летать один раз в неделю по маршруту Москва — Тирана.

— Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю), — говорится в сообщении оперштаба.

В Люксембург из Москвы можно будет летать один раз в неделю, в Хорватию — два раза в неделю по маршруту Москва — Загреб. Рейсы в Марокко будут осуществлять по маршруту Москва — Рабат два раза в неделю, а самолеты в Маврикий будут летать из Москвы в Порт-Луи также два раза в неделю.

Отмечается, что количество авиарейсов из Москвы в Минск с 10 июня увеличат до десяти раз в неделю, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 2 июня.

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