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Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 2 июня
Фото: pixabay.com

Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 2 июня

Анастасия Волоснова

Туризм

Россия возобновит авиасообщение с Великобританией 2 июня 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 31 мая.

В оперштабе приняли решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Британией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Россияне смогут летать по маршруту Москва — Лондон со 2 июня. Отмечается, что рейсы будут осуществляться три раза в неделю на взаимной основе, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией.

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