Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией

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Россия продлила режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 31 мая.

До 21 июня также будут действовать ограничение авиасообщения с Танзанией.

— С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно, — приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

Напомним, действующие ограничения на полеты в Турцию для россиян были введены до 1 июня. Россия с 15 апреля ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса. Число рейсов сократилось до двух в неделю на взаимной основе. Помимо этого, Россия приостановила авиасообщение с Танзанией.

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