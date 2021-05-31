Пхукет с 1 июля откроют для туристов, вакцинированных от COVID-19

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Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут посетить Пхукет без карантина с 1 июля. План по открытию региона одобрило правительство Таиланда. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает Ассоциация туроператоров.

Вместе с тем туристам придется предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный за 72 часа до вылета (не касается детей до 6 лет), визу и сертификат въезда COE. Также нужно установить приложение «Таиланд Плюс».

Чтобы посетить другие регионы Таиланда, гости должны провести в провинции Пхукет семь ночей. Кроме того, через пять дней после прибытия туристам придется сдать экспресс-тест на антиген.

Ранее сообщалось, что правила выдачи шенгенских виз изменятся для россиян.

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