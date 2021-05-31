Правила выдачи шенгенских виз изменятся для россиян

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Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), которая существует с 2011 года. Теперь документы при подаче заявлений на краткосрочные шенгенские визы будут проверять внимательнее.

В упомянутую систему теперь будут попадать не только данные о краткосрочных визах, но и информация из Шенгенской информационной системы въезда-выезда из Евросоюза, баз Европола и Интерпола, а также Европейской системы разрешения на поездки (ETIAS).

Отпечатки пальцев люди должны будут сдавать, начиная с шести лет. Раньше возрастной ценз был 12 лет. Максимальный возраст для дактилоскопии — 75 лет, поскольку после этого возраста отпечатки пальцев теряют свою четкость, а процедура становится бессмысленной.

Также для визы потребуется цифровое фото и отсканированная страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа для зарубежных поездок. Бумажное фото тоже останется, но в качестве дополнения к заявке.

Новые правила вступят в силу не мгновенно, сообщает АТОР. Ожидается, что они начнут действовать с 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЕС внес изменения в свою Визовую информационную систему (ВИС). Данное решение было принято с целью совершенствования процедуры выдачи шенгенских виз.

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