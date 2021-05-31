Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Правила выдачи шенгенских виз изменятся для россиян
Фото: youtube.com

Правила выдачи шенгенских виз изменятся для россиян

Михаил Алимов

Общество

Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), которая существует с 2011 года. Теперь документы при подаче заявлений на краткосрочные шенгенские визы будут проверять внимательнее.

В упомянутую систему теперь будут попадать не только данные о краткосрочных визах, но и информация из Шенгенской информационной системы въезда-выезда из Евросоюза, баз Европола и Интерпола, а также Европейской системы разрешения на поездки (ETIAS).

Отпечатки пальцев люди должны будут сдавать, начиная с шести лет. Раньше возрастной ценз был 12 лет. Максимальный возраст для дактилоскопии — 75 лет, поскольку после этого возраста отпечатки пальцев теряют свою четкость, а процедура становится бессмысленной.

Также для визы потребуется цифровое фото и отсканированная страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа для зарубежных поездок. Бумажное фото тоже останется, но в качестве дополнения к заявке.

Новые правила вступят в силу не мгновенно, сообщает АТОР. Ожидается, что они начнут действовать с 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЕС внес изменения в свою Визовую информационную систему (ВИС). Данное решение было принято с целью совершенствования процедуры выдачи шенгенских виз.

Читайте также: Франция возобновляет выдачу виз в России

туризмЕвросоюзоформление виз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте