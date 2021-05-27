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ЕС внес изменения в правила выдачи шенгенских виз
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

ЕС внес изменения в правила выдачи шенгенских виз

Кирилл Николаев

В мире

Евросоюз (ЕС) внес изменения в свою Визовую информационную систему (ВИС). Об этом в четверг, 27 мая, говорится в заявлении Совета ЕС.

Данное решение было принято с целью совершенствования процедуры выдачи шенгенских виз. Главными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных ВИС, обеспечение взаимодействия между ВИС и другими базами данных ЕС.

Отмечается, что теперь ВИС будет включать не только сведения о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство, так как эти документы позволяют свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны. Европарламент должен утвердить новые правила, затем они вступят в силу, сообщает ТАСС.

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