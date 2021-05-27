Франция возобновляет выдачу виз в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

В генеральное консульство Франции в Москве с 1 июня можно будет подать запрос на продление пятилетней многократной краткосрочной визы, которая истекла в период пандемии COVID-19.

— Внимание, наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд во Францию, — предупреждает консульство.

Чтобы узнать, можете ли вы посетить Францию при наличии визы, необходимо посетить сайт французского Министерства внутренних дел и ознакомиться со статьей, посвященной международным разрешениям на перемещение.

Прием заявлений на получение визы будет осуществляться в 18 визовых центрах по всей России, передает официальный сайт генерального консульства Франции.

Ранее сообщалось, что Греция продлила порядок въезда для граждан России и других стран до 31 мая.

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