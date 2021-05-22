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Греция продлила порядок въезда для граждан России и других стран до 31 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Греция продлила порядок въезда для граждан России и других стран до 31 мая

Иван Юминов

Туризм

Греция продлила порядок въезда в страну для граждан России и других стран до 31 мая. Это следует из совместного межминистерского решения в субботу, 22 мая.

Россияне могут посещать страну в любом количестве. По прибытии в аэропорт туристам понадобится предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител.

Кроме того, потребуется заполненная электронная форма PLF с указанием контактных данных по месту пребывания в стране, отмечает РИА Новости.

Ранее были названы регионы, которые примут российских туристов.

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