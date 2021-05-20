Настрой на сезон: когда Евросоюз впустит россиян

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Евросоюз официально рекомендовал странам-членам разрешить въезд туристам, привитым от COVID-19 вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). В этих списках пока нет российских препаратов. Тем не менее и у наших соотечественников, вероятно, появится возможность погулять по улицам городов Старого Света уже в ближайшее время, считают представители туристической отрасли, опрошенные «Вечерней Москвой».

Процесс пошел

Как считает директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, в открытии европейских направлений для россиян уже существует ясность и ее становится больше.

— Люди вакцинированные, имеющие антитела, уже сегодня принимаются или идет процесс их принятия в качестве туристов и пассажиров. На сегодняшний день вопрос только во взаимном признании вакцин. Это тормозит процесс возобновления полноценного туристического обмена. Пока все решается в рамках двусторонних переговоров между Россией и отдельными странами, что видно на примере Греции, Турции, Черногории, Хорватии, Италии, Болгарии. А подтверждение того, что такая работа будет продолжаться дальше, — заявления консульских служб об открытии визовых центров, — объяснил эксперт.

В частности, о возобновлении приема документов на шенгенские визы с 1 июня 19 мая заявила Германия.

Противоречивые позиции ВОЗ

Определенную роль в восстановлении туристических контактов, по мнению Осауленко, должна сыграть ВОЗ, не зарегистрировавшая пока ни одну российскую вакцину. Ее позиция, с точки зрения эксперта, непонятна и даже противоречива, притом что отечественный препарат для профилактики коронавируса «Спутник V» одобрили почти в 70 странах, в том числе и в некоторых на территории Евросоюза.

— ВОЗ не зарегистрировала ни одну российскую вакцину, но при этом она рекомендует ЕС эту вакцину применять. Любое действие всегда должно подтверждаться личным примером. Все это дает право думать, что от ВОЗ ничего нового мы не услышим в ближайшее время, — считает специалист.

Туристическая сфера должна работать

В большинство стран Европы с целью туризма россияне смогут поехать уже этим летом, допустил собеседник «ВМ». Даже во Францию и Германию, не говоря уже о таких популярных направлениях, как Италия, Испания, Греция и Кипр. И причины здесь в том числе экономические.

Осауленко отметил, что в туризме сейчас заняты сотни миллионов людей и такая огромная отрасль просто не может второй год позволить себе не работать. В качестве примера он привел международную выставку туристической индустрии International Tourism Fair in Madrid, которая сейчас проходит в Испании. Россияне на ней также присутствуют, и у всех участников мероприятия настрой на то, что границы будут открыты уже этим летом.

— ЕС во всяком случае к этому готовится и активно себя продвигает. Вторая половина лета должна стать более открытой. Я уверен, что все будет меняться в лучшую сторону. Уже в июне мы увидим ряд новых предложений для отдыха, а в июле однозначно увидим их еще больше. Европа и Россия в плане туризма двигаются навстречу друг другу, — поделился мнением представитель отрасли.

Путь по «зеленым коридорам»

О конкретных сроках и прогнозах по масштабному открытию границ говорить все еще рано, убежден вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его мнению, ясности в открытии границ ЕС для россиян не появилось, за исключением тех стран, которые уже готовы наших сограждан принимать.

— У нас сейчас из членов ЕС открыта Греция, с ней восстановлено авиасообщение. Она отменила 14 мая квоту в 4000 человек в неделю. Но по ее визе, хоть и шенгенской, можно будет поехать только в Грецию. По пути создания «зеленого коридора» и упрощения правил въезда пошли и ряд других стран — Кипр, Хорватия, Болгария, Черногория (не входит ЕС), но с ними пока нет регулярного пассажирского сообщения. Выполняются либо грузопассажирские рейсы, либо транзитные перевозки для самостоятельных пассажиров. Эти же страны признали российские сертификаты вакцинации, которые можно оформить на портале госуслуг, введя актуальный номер загранпаспорта, — пояснил он.

Можно будет и без прививки

Каждая страна, по словам собеседника «ВМ», будет принимать решение по режиму въезда отдельно. При этом вопросы признания и одобрения отечественной вакцины где-либо не ограничат россиянам возможность путешествовать по Европе, поскольку кроме или вместо прививки можно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест либо справку о перенесенной инфекции, действительную в течение девяти месяцев.

Вице-президент АТОР напомнил, что сейчас грузопассажирское сообщение есть со многими странами европейского сообщества. Однако на эти рейсы допускаются граждане с видом на жительство, гражданством, учебной, рабочей визой и визой воссоединения семей и по экстренным медицинские целям. С целью туризма и частных гуманитарных поездок большинство стран пока не открыты, в том числе и те, с кем официально возобновлено было на прошлой неделе пассажирское авиасообщение — Португалия, Исландия, Мальта.

Конкретные сроки открытия границ сейчас зависят, помимо отдельных стран, от решений российского Оперативного штаба, заключил эксперт.

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