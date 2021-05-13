Почему россияне отказываются от отдыха в Египте и на Кубе

Фото: Pexels

Несмотря на то что власти Испании возобновили выдачу виз для россиян, посещать страну для туристических целей невозможно. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал турагент Дмитрий Мир. По его словам, на сегодняшний день у россиян нет запросов по данному направлению, поскольку большинство из них ждет возобновления авиасообщения с Турцией.

— По испанскому направлению у нас нет ни одного запроса, — заметил Мир. — Испания наших туристов не влечет. А вот в Турцию люди готовы направиться хоть сейчас, поскольку цены там критически не выросли, а лететь туда недолго. Кроме того, такого сервиса нет больше нигде в мире. И это объективная оценка. Все ждут Турцию.

Эксперт отметил, что сегодня альтернативой «закрытым» Испании и Турции служат Куба и Египет, однако есть ряд нюансов:

— Цены на перелет в тот же Египет стартуют от 50 тысяч рублей «туда — обратно» на человека. Такую высокую стоимость мы получили по той причине, что спрос на Египет в связи с отсутствием альтернатив вырос, но при этом нет прямых рейсов до курортов, что также способствует росту цен. Большинство людей летят туда дикарями, поскольку чартерные рейсы отсутствуют, но есть регулярные, стоимость которых в два–три раза выше.

Более того, многие не готовы лететь с пересадками, учитывая то, что до Хургады и Шарм-эль-Шейха нужно добираться на автобусе.

— Искушенный российский турист, в отличие от тех же прибалтийцев, не будет идти на такие неудобства. Таким образом, число желающих отдыхать в Египте отсеивается, но цены все равно от этого не падают, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что сейчас за 10 ночей для двух персон в отеле среднего уровня на египетских курортах придется раскошелиться на 160 тысяч рублей:

— До пандемии в отеле с пятью звездами там можно было месяц жить за 100 тысяч рублей, а теперь цены катастрофически выросли. Обиднее всего, что уровень сервиса в Египте так и не поднялся до европейских стандартов.

Еще одним вариантом отдохнуть за пределами страны эксперт назвал путешествие на Кубу:

— Кубинские власти ввели обязательное тестирование на коронавирус при въезде, — сказал турагент. — И что ужасно: мы получаем огромное число ложноположительных результатов, что тоже служит отталкивающим фактором для наших туристов. Кроме того, лететь туда очень долго, поэтому желающих там отдыхать практически нет.

Мир отметил также, что российский юг граждане рассматривают в качестве места отдыха в последнюю очередь.

— Нет желания у тех, кто побывал на заграничных курортах, отдыхать дома, к сожалению. Все рвутся в Турцию, — заключил спикер.

В свою очередь глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил в беседе с «ВМ», что большинство зарубежных курортов до сих пор закрыты для посещения:

— На данный момент, если говорить об открытых курортах в ЕС для посещения россиянами, можно выделить Грецию. По квоте у нас допускается по четыре тысячи человек в неделю для въезда в эту страну. Между нашими государствами осуществляется пять рейсов в неделю.

Что же касается Испании, с ней, как заметил Горин, нет регулярного международного воздушного сообщения. Также он подчеркнул, что планировать поездки с туристическими целями в Испанию для россиян пока нет возможности. А появится она, когда на территории Европейского союза отменят все ограничительные меры.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Политолог объяснил, чем может обернуться прерывание визового режима США и РФ