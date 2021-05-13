В АТОР рассказали, когда Испания откроется для российских туристов 

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Посещение Испании с туристическими целями станет возможным только после того, как на территории Европейского союза полностью отменят ограничительные меры. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, в настоящее время возобновляется действие виз для тех россиян, у кого они были заморожены, после того как из-за карантина въезд в Испанию был закрыт:

— Действительно, с 12 мая текущего года визовые центры Испании стали принимать документы россиян, являющихся владельцами предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственниками граждан ЕС. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня текущего года. Стоит отметить, что срок их действия будет зависеть от длительности предыдущих виз.

Эксперт подчеркнул, что по этим визам посетить республику можно будет только после снятия ограничительных мер во всем Европейском союзе:

— Ситуация может оперативно меняться, конечно. Что касается заявлений властей Испании по поводу открытия границ, здесь нужно внести некую ясность: с 20 мая Евросоюз будет рассматривать правила въезда из третьих стран не шенгенского соглашения, куда входит и Россия. На данный момент, если говорить об открытых курортных странах ЕС для посещения россиянами, среди них пока только Греция. По квоте у нас допускается по 4 тысячи человек в неделю для въезда в эту страну. Между нашими странами осуществляется пять рейсов в неделю.

Что же касается Испании, с ней, как заметил Горин, нет регулярного международного воздушного сообщения.

— Авиасообщение как прекратилось с 27 марта минувшего года, так и не возобновлялось. В Испанию из России летают только грузопассажирские рейсы, на них принимаются только граждане ЕС или Испании, а также те, у кого имеется вид на жительство, студенты, обучающиеся в этой стране и имеющие годовую визу, граждане с рабочей визой и долгосрочной визой, предназначенной для воссоединения семей или в экстренных медицинских целях. С туристическими целями у россиян пока нет возможности планировать поездки. Возобновятся перелеты тоже только после полного выхода из карантина, — уточнил представитель АТОР.

Ранее стало известно, что визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновил выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства.

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