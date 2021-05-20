ЕС рекомендовал разрешить въезд вакцинированным иностранцам

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Европейский союз (ЕС) в четверг, 20 мая, обнародовал решение, согласно которым государствам-членам рекомендуется разрешить въезд иностранцам, сделавшим за две недели до поездки прививку от коронавирусной инфекции. Граждане должны сделать прививку вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В Еврокомиссии отметили, что государства-члены также могут разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. В случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом страны ЕС должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.

В настоящее время действуют ограничения на необязательные поездки в ЕС из третьих стран, сообщает РИА Новости.

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