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Число случаев коронавируса в мире превысило 164,6 миллиона
Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев коронавируса в мире превысило 164,6 миллиона

Виктория Родимкина

В мире

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире на утро четверга, 20 мая, составило 164 626 458. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

За все время пандемии в мире от инфекции и ее последствий скончался 3 413 801 человек.

В список стран более чем с десятью миллионами случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия. Америка остается лидером по числу выявленных случаев и количеству летальных исходов из-за вируса. Так, на 20 мая в США зафиксировано 33 026 290 случаев COVID-19, умерли от инфекции 587 867 человек.

На втором месте в перечне расположилась Индия с 25 496 330 выявленными случаями заболевания и 283 248 скончавшимися от коронавируса. В Бразилии выявили на сегодняшний день 15 812 055 заболевших, скончался там 441 691 пациент.

Ранее сообщалось, что в Финляндии разработали безопасный для медиков экспресс-тест на COVID-19.

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