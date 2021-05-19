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Евросоюз ввел знак «коронавирусной безопасности» для объектов сферы туризма
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз ввел знак «коронавирусной безопасности» для объектов сферы туризма

Анастасия Волоснова

В мире

Евросоюз ввел знак «коронавирусной безопасности», которым будут помечать проверенные по международным санитарным стандартам объекты сферы туризма. Об этом рассказал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в среду, 19 мая.

Страны ЕС будут присваивать новый знак безопасности гостиницам и другим туристическим учреждениям, если они соблюдают все необходимые антиковидные меры.

— Европейский знак безопасности туризма в условиях COVID-19 поможет туристическим компаниям обеспечить меры безопасности в преддверии летнего сезона, что повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли, — пояснил Тьерри Бретон.

Уточняется, что введение нового знака позволит ослабить ограничительные меры против коронавируса. Туристические организации также смогут воспользоваться специальным финансированием, которое предоставляет ЕС для компенсации расходов при получении знака безопасности.

Бретон добавил, что туристическая отрасль терпит убытки из-за пандемии, но здоровье граждан находится в приоритете, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что привитым одобренными Брюсселем вакцинами туристам разрешили въезд в ЕС.

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