Греция продлила порядок въезда россиян в страну до 7 июня

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Власти Греции до 7 июня продлили порядок въезда граждан России и других государств в страну во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ был опубликован в официальной правительственной газете в воскресенье, 30 мая.

С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран.

До отмены квоты на въезд разрешался въезд 500 россиян в неделю, затем число туристов увеличили до четырех тысяч.

Напомним, Россия включена в список, состоящий из 21 страны. Граждане этих государств могут въезжать в страну любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. Также они освобождаются от обязательного карантина для въезжающих в страну. До этого россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов.

Ограничений на количество въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.

Новый документ подтверждает существующие для россиян правила. Положение будет действовать с 31 мая по 7 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Израиля ограничат выезд в Россию из-за ситуации с COVID-19.

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