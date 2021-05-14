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Греция отменила ограничения на въезд россиян и туристов из других стран
Фото: flickr.com / Dalibor Tomic

Греция отменила ограничения на въезд россиян и туристов из других стран

Анастасия Прохорова

Общество

Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран. Об этом сообщили в официальной правительственной газете.

До отмены квоты на въезд разрешался въезд 4 тысяч граждан России в неделю. На сегодняшний день им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Россия включена в список, состоящий из 21 страны. Граждане этих государств могут въезжать в страну любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. Также они освобождаются от обязательного карантина для въезжающих в страну. До этого россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов, сообщает РИА Новости.

Напомним, в четверг, 13 мая, министр туризма страны Харис Теохарис заявил, что Греция будет принимать туристов, которые привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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