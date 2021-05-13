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Греция начнет принимать туристов, привитых «Спутником V»
Фото: twitter.com/raheemahkharva

Греция начнет принимать туристов, привитых «Спутником V»

Иван Юминов

Туризм

Греция будет принимать туристов, которые привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис в четверг, 13 мая.

— Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник V» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки, — рассказал чиновник.

Страна открывается для туристов из-за рубежа начиная с 15 мая, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия согласует с Грецией дату возобновления авиасообщения на следующей неделе.

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туризмГреция«Спутник V»
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