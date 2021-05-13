Греция начнет принимать туристов, привитых «Спутником V»

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Греция будет принимать туристов, которые привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис в четверг, 13 мая.

— Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник V» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки, — рассказал чиновник.

Страна открывается для туристов из-за рубежа начиная с 15 мая, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия согласует с Грецией дату возобновления авиасообщения на следующей неделе.

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