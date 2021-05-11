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Россия согласует с Грецией дату возобновления авиасообщения на следующей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия согласует с Грецией дату возобновления авиасообщения на следующей неделе

Иван Юминов

Туризм

Россия согласует с Грецией дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом заявили в министерстве иностранных дел (МИД) Греции во вторник, 11 мая.

— Два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение.

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