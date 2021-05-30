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Власти Израиля ограничат выезд в Россию из-за ситуации с COVID-19
Фото: Минобороны РФ

Власти Израиля ограничат выезд в Россию из-за ситуации с COVID-19

Анастасия Волоснова

Туризм

Израиль включил Россию и Аргентину в список стран с максимальным риском распространения коронавируса, из-за чего гражданам еврейского государства запрещено их посещать. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.

Новые правила вступят в силу 31 мая 2021 года. Напомним, в «красный список» ранее были включены Украина, Индия, Эфиопия, Бразилия, Турция, ЮАР и Мексика.

— Все пассажиры, включая переболевших COVID-19 и вакцинированных от COVID-19, возвращающиеся из этих стран, должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения, — подчеркнули в пресс-службе.

Разрешение на посещение России можно получить только в особых случаях от специальной уполномоченной комиссии.

Уточняется, что распоряжение будет действовать до 13 июня 2021 года и продляться в зависимости от эпидемиологической обстановки, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Турция может отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян.

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