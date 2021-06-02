Как будут работать московские пляжи

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Купальный сезон стартует в Москве уже совсем скоро. Специалисты подготовили водоемы, а столичные предприниматели — развлечения для отдыхающих.

Специалисты Роспотребнадзора проконтролировали подготовку к летнему сезону столичных зон отдыха с купанием.

— Провели контроль подготовки к летнему сезону 11 зон отдыха с купанием: «Серебряный Бор — 2», «Серебряный Бор — 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Черное озеро», «Тропарево», пляж «Левобережный», «Озеро Белое», «Путяевский пруд № 1», «Мещерское» и «Большой садовый пруд» и 45 зон отдыха без организованного купания, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Зона отдыха «Пляжный комплекс «Бич Клаб» находится на реконструкции.

В жаркую погоду они как магнитом притягивают к себе горожан. Поэтому представители Центра гигиены и эпидемиологии в Москве провели обработку зон отдыха от клещей и комаров. С апреля водолазы обследовали дно в каждом из водоемов.

Отдыхать у воды будет весело — для горожан подготовили ряд развлечений. Например, на пляже «Серебряный Бор — 2» можно будет покататься на гидроцикле, отправить детей попрыгать на батутах или просто поваляться в шезлонге и насладиться московскими солнечными днями. В «Серебряном Бору — 3» можно не только искупаться, но и покататься на лодках и катамаранах, которые здесь будут сдавать в аренду. Такую же услугу предложат на пляже «Тропарево». Кроме того, здесь есть кафе и прокат велосипедов.

Озеро Мещерское может стать отличным местом для любителей заплывов, рыбалки и фотографий на фоне природных красот. Активный отдых доступен в Зеленограде — у озера Школьное частенько играют в волейбол. Еще одно озеро в тех же краях— Черное — привлекает семьи с детьми: здесь неглубоко, как раз для малышей.

На юге города Борисовские пруды понравятся не только желающим получить ровный загар и приятную усталость от купания, но и рыбакам — клев, говорят, тут отменный. Другая столичная достопримечательность — пляж Северного речного вокзала — привлечет тех, кто любит воду потеплее. Здесь есть бассейн с подогревом.

Москвичи могут выбрать и другие зоны отдыха, однако стоит помнить, что на остальных территориях заплыв устроить не разрешат. Например, в ландшафтном парке «Митино» или парке «Тюфелева роща» на ЗИЛе, в Парке Горького или в «Сокольниках» можно только удобно расположиться в шезлонге.

— Только не стоит забывать о средствах для ухода за кожей, — напоминает дерматолог Анастасия Угрюмова. — Кремы должны быть подобраны как для детей, так и для взрослых.

А самый большой искусственный пляж площадью более гектара обустроен на территории ВДНХ. Здесь несколько бассейнов для взрослых и детей, последние, к слову, оснащены горками, джакузи, также есть сцена и танцпол. Часто там проводят концерты или спортивные занятия.

Олимпийский комплекс «Лужники» может похвастаться сразу двумя площадками — открытым бассейном и дворцом водных видов спорта.

— Во дворце водных видов спорта можно организовать тренировки для профессионалов, любителей, для взрослых и детей, — говорит замдиректора по коммуникациям и продвижению, руководитель центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» Юлия Журкина. — А можно просто прийти отдохнуть, посетив термы, аттракцион «искусственная волна» или спа-центр.

Всего в Москве более 60 площадок, где можно загорать у воды. А бассейнов — свыше 450.

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