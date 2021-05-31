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Дроны, тепловизоры и Wi-Fi. Кто и как будет следить за безопасностью на московских пляжах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дроны, тепловизоры и Wi-Fi. Кто и как будет следить за безопасностью на московских пляжах

Марина Найденкова

Город

Кроме 400 спасателей, безопасность москвичей на пляжах этим летом будут обеспечивать умные и тепловизионные видеокамеры, беспилотники и Wi-Fi, раздающий рекомендации по правильному поведению у воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Там также отметили, что для выявления угроз жизни людям на воде сегодня активно применяются интеллектуальные и тепловизионные видеокамеры с доступом в Единый центр хранения и обработки данных. Кроме того, по городу работают 116 терминальных комплексов, которые транслируют ролики по обеспечению безопасности вблизи водоемов.

— Развивается система Wi-Fi-информирования граждан в зонах отдыха через точки доступа, где можно получить на смартфон информацию профилактического характера: контакты экстренных служб, рекомендации по безопасному отдыху, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, для безопасности отдыхающих на пляжах столицы в этом году будут применяться беспилотные летательные аппараты. Дроны могут проводить мониторинг местности и в случае необходимости доставлять тонущему человеку самонадувающееся спасательное средство.

— В целях предупреждения детского травматизма во время отдыха у воды проводятся месячники безопасности, дополнительные рейды по выявлению детей, находящихся у воды без присмотра взрослых, по результатам которых безнадзорных детей удаляют с водоемов, — отметили в пресс-службе.

В Московскую городскую поисково-спасательную службу входят 24 поисково-спасательные станции, за которыми в особо жаркий период закреплены 69 водоемов. Они расположены в девяти округах города. Общая численность личного состава станций составляет 394 человека. Каждый день вахту несут до 70 спасателей, а в особо жаркий период на дежурство заступает более 90 человек. Каждый день специалисты службы на плавсредствах и пешком осуществляют более 200 патрулирований зон, за которые несут ответственность поисково-спасательные станции. Кроме того, спасатели проводят более 400 профилактических мероприятий, среди которых беседы с нарушителями правил безопасности на воде.

В департаменте добавили, что с начала 2021 года сотрудниками поисково-спасательной службы проведено 428 профилактических занятий с учениками общеобразовательных учреждений. Кроме того, с апреля для детей в городских бассейнах проводится акция «Научись плавать».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала в интервью «Вечерней Москве», что детей нужно научить навыкам плавания до семи лет. Это поможет снизить количество трагедий на водоемах в летнее время. Возлагать обязанность по обучению плаванию нужно и на родителей, и на школы.

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