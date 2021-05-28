Стало известно, где большинство подмосковных детей проведут лето

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Свыше 50 процентов юных жителей Московской области проведут грядущее лето на даче или в деревне с бабушками и дедушками. Об этом свидетельствуют данные исследования о летней занятости детей, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.

Уточняется, что 40 процентов опрошенных родителей собираются свозить детей на море, еще 33 процента решили организовать для отпрысков домашний досуг. Кроме того, шесть процентов юных жителей региона собираются подработать летом, а более 20 процентов — отправиться в летние лагеря.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в 15 процентах семей дети останутся без присмотра летом.

— Для нас важно, чтобы эта цифра с каждым годом становилась все меньше, чтобы как можно больше детей любых возрастов были заняты организованным отдыхом, – отметила она.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не собираются отправлять детей в лагеря отдыха.

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