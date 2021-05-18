Большинство россиян не собираются отправлять детей в лагеря отдыха

Летний лагерь / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Почти три четверти российских семей с детьми школьного возраста не планируют отправлять ребенка в летний лагерь. Многие родители предпочли для них отдых дома, на даче или у родственников. Это показал опрос Фонда «Общественное мнение».

Поедут в лагерь дети из каждой шестой семьи. При этом 14 процентов россиян затрудняются ответить, как их дети будут отдыхать грядущим летом.

Уточняется, что 54 процента жителей страны знают о компенсациях половины стоимости путевки в летний лагерь, пишет Интерфакс. Такое предложение вынес президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину представить идеи по развитию инфраструктуры детских лагерей.

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