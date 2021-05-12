Ехать отдыхать и оздоравливаться: что нужно знать родителям о путевках в детский лагерь

Фото: Пресс-служба ГБПОУ «Воробьевы горы»

Конец учебного года уже не за горами. Поэтому многие родители, кто еще не определился с детским отдыхом, рассуждают о различных вариантах летних лагерей. И если в прошлом году из-за пандемии коронавируса большинство этих организаций не работало, то в 2021-м россиянам есть из чего выбирать. Какие рекомендации дали родителям специалисты, почему один из альтернативных вариантов рискует исчезнуть и что посоветовал врач — в материале «Вечерней Москвы».

Что изменилось

В марте 2021 года Роспотребнадзор опубликовал актуальные требования к детским оздоровительным лагерям. Согласно документу, дети смогут отдыхать не только в том регионе, где проживают, но и выезжать за его пределы. При этом число юных россиян в лагерях не должно превышать 75 процентов от общей вместимости той или иной организации. Также перед открытием каждой смены обязательно должна проводиться генеральная уборка. Более того, перед новым заездом персонал должен проходить тестирование на COVID-19 и предоставлять результаты исследования не ранее чем за три дня до выхода на работу. А сотрудники пищеблока также обязаны пройти обследование на наличие различных вирусных возбудителей кишечных инфекций.

В период смены запрещается выезд детей и работников за пределы лагеря. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в столовой, а все культмассовые мероприятия проводить на свежем воздухе. Не допускается проведение массовых собраний в закрытых помещениях и посещение родителей. Прием детей в лагерь будет осуществляться только при наличии у них медицинской справки (учетная форма № 79/у).

В этот документ входят данные о прививках ребенка, хронических заболеваниях, физкультурной группе, данные о наличии или отсутствии в анамнезе оспы или ветрянки. Более подробную информацию на приеме дает педиатр.

Важные цифры и советы

В сравнении с прошлым годом все требования к детским лагерям ощутимо смягчены и выполнимы. Поэтому летняя кампания 2021-го должна пройти хорошо. Таким мнением с «ВМ» поделилась руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. По ее словам, в 2020 году из-за сложной эпидемической ситуации многие лагеря в России не работали. За прошлый год отдохнуло 890 тысяч детей, а в 2019 году — 5,6 миллиона юных россиян с учетом пришкольных лагерей, где отдыхают около 80 процентов детей, дополнила собеседница «ВМ».

— В 2019 году в России работало 2277 стационарных загородных лагерей и 1386 — палаточных. К сожалению, во многих регионах сейчас палаточные лагеря по-прежнему не разрешены. Также в 2021 году их не включили в программу кешбэка, поэтому в отрасли мы прогнозируем почти полную потерю этого сегмента для детского отдыха. Часть лагерей за период пандемии не выдержала новых требований, ограничений и перепрофилировалась или полностью закрылась. Поэтому в целом лагерей сейчас стало меньше, а путевки подорожали. Напомню, лагеря — это только те, что находятся в реестре организаций отдыха детей и оздоровления. Все иные предложения — туристические продукты. Они не попадают под программу кешбэка и регулируются другими законами, дают иные гарантии родителю, — пояснила Грицун.

По мнению руководителя Союза организаторов детского активного туризма, помимо лагерей родителям не стоит забывать про «замечательную форму детского отдыха — походы». Отдых на природе всегда лучше, чем в помещении, считает эксперт. Еще один альтернативный вариант — семейный отдых, где есть различные досуговые или экскурсионные программы для юных россиян.

В заключение собеседница «ВМ» напомнила, что чем ближе к сезону, тем выше риск купить путевку с неизбежно поднятым ценником. Также у родителей есть возможность получить льготную путевку в детский лагерь. Так как каждая из них зависит от социальной категории жителей нашей страны и региона их проживания, то порядок их оформления будет разным. Оформлять льготную путевку нужно заблаговременно, соблюдая индивидуальные сроки оформления.

Врач за

Насколько безопасно в 2021 году отправлять детей в летний лагерь, «Вечерняя Москва» узнала у врача-педиатра высшей категории, кандидата медицинских наук Марины Мамаевой. Как подметила специалист, это очень важный вопрос.

— Даже нужно отправлять детей в лагеря на оздоровление, потому что сидение дома снижает иммунитет и увеличивает подверженность различным инфекциям. Никакой угрожающей эпидемической ситуации лично я сейчас не вижу. Наоборот, нужно ехать отдыхать и оздоравливаться на природе, — сообщила Мамаева.

Как уточнила медик, она согласна не со всеми эпидемическими требованиями к детским лагерям. По мнению врача-педиатра, достаточно просто соблюдать гигиенические меры — регулярно проводить дезинфекцию, пользоваться санитайзерами, но точно не «лишать детей свежего воздуха и солнца».

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