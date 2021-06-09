Почти 174 миллиона случаев COVID-19 выявили в мире

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С начала пандемии в мире выявили 173 998 753 случая коронавируса, число летальных исходов достигло 3 747 372 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса в среду, 9 июня.

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в США, где коронавирусом заболели 33 391 092 человека. В стране скончались 598 326 пациентов с коронавирусом.

На втором месте находится Индия, где выявили 29 089 069 случаев коронавируса и 353 528 летальных исходов. На третьем месте расположена Бразилия. В стране зафиксировали 17 037 129 случаев COVID-19 и 476 129 летальных исхода, пишет Интерфакс.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в мире на 15 процентов за неделю.

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