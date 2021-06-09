Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 174 миллиона случаев COVID-19 выявили в мире
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 174 миллиона случаев COVID-19 выявили в мире

Анастасия Волоснова

Здоровье

С начала пандемии в мире выявили 173 998 753 случая коронавируса, число летальных исходов достигло 3 747 372 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса в среду, 9 июня.

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в США, где коронавирусом заболели 33 391 092 человека. В стране скончались 598 326 пациентов с коронавирусом.

На втором месте находится Индия, где выявили 29 089 069 случаев коронавируса и 353 528 летальных исходов. На третьем месте расположена Бразилия. В стране зафиксировали 17 037 129 случаев COVID-19 и 476 129 летальных исхода, пишет Интерфакс.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в мире на 15 процентов за неделю.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор назвал процент людей с антителами после вакцинации «ЭпиВакКороной»

коронавируспандемиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте