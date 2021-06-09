Контроль за соблюдением мер по COVID-19 усилят в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Контроль за соблюдением противоэпидемических требований, которые были введены в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции, будут усилены. Об этом в среду, 9 июня, рассказали в пресс-службе Управления столичного Роспотребнадзора.

Отмечается, что при проверке особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не планируют вводить в Москве локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичные поликлиники усилят мощности по диагностике коронавирусной инфекции.

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