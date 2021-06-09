Московские поликлиники усилят мощности по диагностике COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные поликлиники усиливают мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, уже открыты дополнительно два КТ-центра на базе поликлиник. В случае необходимости их число будет увеличено, сообщает РИА Новости.

— Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдауна, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал, — сказала заммэра.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что новые коронавирусные ограничения не планируются в Москве. Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице связан с несоблюдением противоэпидемических мер.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти не планируют вводить в Москве локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.

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