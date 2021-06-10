Почти 100 объектов закрыли в Москве за нарушения мер против COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В мае 2021 года специалисты столичного Роспотребнадзора приостановили деятельность 98 объектов, нарушавших меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

На этих объектах были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В 77 случаях в связи с угрозой здоровью и жизни людей применялся временный запрет деятельности, а 21 организацию закрыли по решению суда.

Всего с начала 2021 года Роспотребнадзор приостановил деятельность 209 объектов из-за нарушения мер против коронавируса, в том числе 59 торговых точек.

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