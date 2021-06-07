Кальянную на юго-западе Москвы опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19
На юго-западе столицы опечатали кальянную за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
Объект находится по адресу Новоясеневский проспект, дом 9. В ходе проверки выяснилось, что в кальянной не проводилась уборка с применением дезинфицирующих средств. Также не проводилось обеззараживание воздуха и не соблюдалась социальная дистанция. Посетители заведения находились без средств индивидуальной защиты, а сотрудники кальянной были на рабочих местах без масок и перчаток.
В отношении кальянной составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения на срок до 90 суток.
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