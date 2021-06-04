Фитнес-клуб на западе Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

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Россия, Москва, Багратионовский проезд, 5к3 Карта всех событий

Фитнес-клуб на западе Москвы опечатали за несоблюдение мер против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в пятницу, 4 июня.

— Как установлено при проведении осмотра, в фитнес-клубе отсутствуют медицинский пункт, комнаты тренеров (инструкторов), помещения для приготовления дезинфицирующих средств. Не представлены документы, подтверждающие проведение подготовки и инструктаж сотрудников, занимающихся дезинфекционной обработкой помещений и обеззараживанием воды в бассейне, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи в случае отравления дезинфекционными средствами, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, регулятор обнаружил повышенное содержание хлороформа в пробах воды, взятых в бассейне. Уточняется, что заведение расположено в Багратионовском проезде, дом 5, строение 3. Юридическому лицу клуба грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19.

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