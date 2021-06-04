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Столичный Роспотребнадзор принял в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичный Роспотребнадзор принял в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Первый Путяевский пруд Карта всех событий

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 4 июня.

Уточняется, что в список вошли несколько зон в Серебряном бору, озера Белое, Мещерское, Черное и Школьное, а также Путяевский и Большой городской пруды.

При подготовке к приемке проводились отбор и анализ проб воды и песка. Кроме того, оценивалась общая инфраструктура зоны: наличие раздевалок, душевых, а также состояние спасательных пунктов и объектов торговли, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, как будут работать московские пляжи.

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