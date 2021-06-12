Какие ограничения вводятся в Москве из-за коронавируса с 12 июня

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В столице с 12 по 20 июня вводятся новые ограничения, направленные против распространения коронавируса. Так, например, следующая неделя будет нерабочей, а в парках закрываются объекты отдыха и развлечений. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о новых запретах и рекомендациях.

Удаленка и выходные

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, за последнюю неделю ситуация с распространением ковида в городе резко осложнилась. Количество выявленных заболевших COVID-19 поднялось до предельных показателей прошлого года.

По последним данным, на первом месте по количеству случаев заболевания остается Москва. Так, за последние сутки в столице выявили 6701 новый случай COVID-19. Выздоровели 2725 человек. Всего за прошедшие 24 часа в РФ выявили 13 510 случаев заболевания коронавирусом, кроме того, зафиксировано 399 летальных исходов. Полностью вылечились 9986 пациентов.

— И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя, — написал мэр.

Собянин рассказал, что подписал указ, согласно которому дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими с сохранением зарплаты сотрудников. Данное решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням.

Кроме того, столичным компаниям и организациям рекомендуется перевести на удаленную работу не меньше 30 процентов сотрудников, которые не привиты от ковида.

— Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку, — сообщил Собянин.

Также жителям города старше 65 лет рекомендуется воздержаться от поездок по столице. Лучше оставаться дома или на даче.

Торговые центры и парки

Новые ограничения также затрагивают работу торговых центров, предприятий общепита и парков. Так, с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время. Запрет действует с 23:00 до 6:00. Исключение составляет обслуживание навынос.

— В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять, — сообщил мэр.

Собянин также напомнил, что всем жителям мегаполиса необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на работе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, так как в России сохраняется угроза развития пандемии. По его словам, в РФ возможно говорить о вопросах развития здравоохранения, несмотря на угрозу пандемии коронавируса.

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