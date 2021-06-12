«Доходит до мозга»: кому грозят редкие последствия COVID-19 и как с ними справиться

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В Роспотребнадзоре рассказали о нетипичных проявлениях постковидного синдрома. Некоторые пациенты, как сообщили в ведомстве, после того как переболели коронавирусом, начали жаловаться на онемение конечностей. Также поступают жалобы на появление проблем со слухом. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, кому грозят редкие последствия COVID-19 и как с ними справиться.

Кого коснется?

Как объяснил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, в основном появление симптомов коронавируса связано с возникновением в организме человека тромбозов. Широкий спектр проявлений ковида обусловлен тем, что тромбоз может появиться в определенных участках головного мозга, затрагивая нервную систему, а также в отдельно взятых органах, например, легких.

— Проявления ковида могут быть самые разносторонние — в зависимости от локализации тромба. Широко известна пневмония такого тромботического характера. Она развивается при коронавирусе и связана с возникновением тромбоза в легких, — рассказал эксперт.

По его словам, понять, кому грозят необычные проявления постковидного синдрома, можно, опираясь на ключевой фактор — тяжесть протекаемого заболевания. Чем хуже человек справляется, тем выше вероятность неприятных последствий, сказал Чумаков.

— А тяжелее всего у нас болеют люди пожилые, ослабленные, страдающие хроническими заболеваниями, диабетом, — уточнил он.

Помимо этого, не менее важный фактор — персональная склонность человеческого организма к формированию тромбозов, отметил собеседник «ВМ». Здесь, с его слов, огромную роль играет состояние системы свертываемости крови. Если она нарушена, то есть свертываемость крови усилена, то человек находится в группе риска, предупредил специалист.

— Очень важно знать свой статус (по свертываемости крови — прим. «ВМ»). Существуют некоторые индивидуальные состояния, не патологические, но говорящие о том, что у человека есть склонность к образованию тромбов. Таким людям нужно быть особенно осторожными, — заявил он.

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Как защититься?

Лучшая защита от серьезных и редких последствий перенесенного ковида, по мнению Чумакова, — это вакцинация от COVID-19. Она может решить проблемы даже хроников (людей с хроническими недугами), особенно если довериться хорошему препарату, считает эксперт.

— Вакцинирование «Спутником V» вполне даже показано людям с аллергическими состояниями, астмой и т. п. Неприятных явлений при этом не отмечается, — подчеркнул Чумаков. — Не могу сказать того же про другие вакцины. Так, «КовиВак», например, может привести к аллергическим фокусам, но «Спутник V» имеет узкоспецифическое действие и хорошо подойдет и пожилым, и хроникам.

Если вакцина по тем или иным причинам не подходит, рекомендуется запастись лекарственными средствами, которые могут оказать влияние на свертываемость крови, сказал собеседник «Вечерней Москвы». Он уточнил, что препараты такого уровня должны назначать врачи. Но если пациент уже «опытный» и раньше сталкивался с подобными проблемами, то создать резерв таких лекарств было бы не лишним.

— Если знаешь свое слабое место, защищай себя от серьезных последствий, — подчеркнул Чумаков.

Также для повседневной профилактики до и после ковида эксперт советует принимать витамин D3. Он, как объяснил эксперт, повышает неспецифическую устойчивость пациента.

— Это очень важный фактор: авитаминоз из-за D3 определяет тяжесть заболевания. Он (витамин — прим. «ВМ») напрямую связан с работой иммунной системы, — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что D3 неопасен для хроников, но и объедаться этим витамином тоже не надо.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Навсегда или обратимо?

Коронавирус действительно доходит до мозга и может вызывать повреждения в определенных его участках, подтвердил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Несмотря на то что это довольно страшно звучит, поражения происходят редко, и все они обратимы, заверил вирусолог.

— Да, это неприятные вещи, но это проходит. Время лечит, и все это обратимо. При этом таких лекарств, которые быстро все восстановили бы, нет, — сказал он.

Вместе с тем Альтштейн указал, что предсказать необычные последствия COVID-19 невозможно, так как, несмотря на наличие общих рекомендаций и закономерностей, каждый болеет ковидом по-своему.

— Например, нельзя исключить изредка возникающие симптомы неврологического характера (панические настроения, галлюцинации и т. п. — прим. «ВМ»), — заключил эксперт.

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