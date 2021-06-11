Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В редких случаях у пациентов, которые переболели COVID-19, наблюдается снижение чувствительности или онемение конечностей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8 процентов пациентов, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она добавила, что на онемение конечностей может влиять снижение питания нервных волокон в период обострения болезни. Помимо этого, усугубить ситуацию могут хронические заболевания человека, в том числе сахарный диабет.

Ранее Наталья Пшеничная сообщала, что в ряде случаев при заболевании коронавирусной инфекцией наблюдаются проблемы со слухом. Заложенность ушей при COVID-19 встречается в среднем у 18 — 23 процентов пациентов. Остаточные явления могут наблюдаться в полутора — двух процентах случаев в течение нескольких недель после выздоровления, рассказала она.

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