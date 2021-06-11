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Эпидемиолог оценила риск нарушения слуха при COVID-19
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Эпидемиолог оценила риск нарушения слуха при COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

В ряде случаев при заболевании коронавирусной инфекцией наблюдаются проблемы со слухом. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как уточнила специалист, заложенность ушей при COVID-19, вызывающая снижение остроты слуха, встречается в среднем у 18-23 процентов пациентов. Остаточные явления могут наблюдаться в полутора-двух процентах случаев в течение нескольких недель после выздоровления.

Пшеничная подчеркнула, что данный симптом является обратимым, лишь в единичных случаях отмечалась острая нейросенсорная потеря слуха. Предположительно, триггером этого процесса может являться вирусная инфекция, в том числе коронавирус.

Способствовать развитию данного состояния могут гипоксия слухового центра при тяжелом течении COVID-19 и использование ряда лекарственных препаратов. Патологию можно не заметить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении, рассказала Пшеничная РИА Новости.

Ранее ученые Питтсбургского университета пришли к выводу, что наличие у человека неврологических заболеваний в шесть раз увеличивает опасность летального исхода от коронавируса.

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