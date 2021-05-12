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Назван многократно увеличивающий риск смерти от коронавируса симптом
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Назван многократно увеличивающий риск смерти от коронавируса симптом

Кирилл Николаев

Здоровье

Наличие неврологических заболеваний в шесть раз увеличивает опасность летального исхода от коронавируса. К подобному выводу пришли ученые Питтсбургского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.

В эксперименте поучаствовали 3744 пациента с коронавирусной инфекцией. У 82 процентов из них наблюдались неврологические проблемы, в том числе головные боли, потеря обоняния или вкуса, а у половины пациентов зафиксирована острая энцефалопатия, которая приводила к инсульту и коме.

Ученые выяснили, что наличие хронических неврологических недугов (поражения мозга, спинного мозга, заболевания нервной системы, хроническая мигрень, деменция, болезнь Альцгеймера) является наиболее явной предпосылкой к развитию неврологических осложнений при коронавирусе. При этом наличие у пациента даже безобидных на первый взгляд симптомов, таких как потеря вкуса, увеличивает риск смерти в шесть раз.

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