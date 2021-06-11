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Денис Проценко рассказал о новых сложностях при лечении COVID-19
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Денис Проценко рассказал о новых сложностях при лечении COVID-19

Полина Долганова

Общество

Дополнительные сложности при лечении коронавируса вызваны появлением новых мутаций инфекции. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он предположил, что в настоящее время вирус претерпевает некоторые изменения. Проценко также отметил, что жителям столицы немедленно следует вакцинироваться, так как в Москве для этого созданы все удобства.

Проценко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» добавил, что без вакцинации общество не сможет «разорвать этот порочный круг».

Ранее главный врач Городской клинической больницы № 40 рассказал, почему так важно следить за своим здоровьем и проходить регулярные чек-апы.

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