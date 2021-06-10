Мурашко объяснил неравномерность эпидситуации по COVID-19 в России

Фото: пресс-служба Совфеда

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в российских регионах развивается неравномерно. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава, спокойная ситуация — в тех субъектах Российской Федерации, где жители соблюдают правила профилактики COVID-19 и проходят вакцинацию.

В регионах, в том числе с высокой плотностью населения, где жители начинают пренебрегать предлагаемыми мерами профилактики и защиты, ситуация становится более напряженной, указал Мурашко.

Министр подчеркнул, что общей задачей в настоящее время является формирование коллективного иммунитета к COVID-19, поэтому важно пройти вакцинацию. В России зарегистрировано четыре препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона», «Ковивак».

При этом лишь в пяти процентах случаев, при наличии определенных заболеваний, медики порекомендуют выбор какой-либо конкретной вакцины, рассказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что препятствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 в России. По его словам, в настоящее время только вакцинация является залогом того, что человечеству удастся победить коронавирус.

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