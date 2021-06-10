Врач рассказал, что мешает образованию коллективного иммунитета в России

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Нежелание некоторых жителей России сказывается на образовании некой преграды, мешающей формированию коллективного иммунитета. Такого мнения придерживается врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Препарат «Спутник V» показал хорошую эффективность против COVID-19. Случаев, когда после введения вакцины могут быть побочные эффекты, мало. Стоит также подчеркнуть, что не зарегистрировано ни одного летального исхода после ее применения, — отметил эксперт.

Он также добавил, что полностью избавилось от данного заболевания небольшое государство в Европе — Сан-Марино. Это получилось благодаря вакцинации граждан российским «Спутником V».

— Теперь правительство Сан-Марино собирается зарабатывать на нашем препарате: вакцинировать им иностранцев за деньги. В России же вакцинация действует на бесплатной основе, а наши граждане чего-то ждут, а чего — непонятно. Новые вакцины пока не появятся. Они, конечно, будут разработаны, но их регистрация уже будет проходить не по ускоренному протоколу. На испытания может уйти три года, — рассказал Владимир Болибок.

По его словам, в настоящее время только вакцинация является залогом того, что человечеству удастся победить коронавирус, отмечает «Радио 1».

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